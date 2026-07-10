北約峰會帶動芬蘭軍工 合作打造波羅的海聯合防線

甫結束的北約（NATO）安卡拉峰會及國防產業論壇，成為芬蘭國防產業的接單大會。彈藥與防禦系統製造商佛斯特簽下總值數億歐元（約新台幣逾百億元）的海軍水雷大單，伯屈里亞也跟多國訂下協議書。北約正藉由整合軍工產線，將區域聯防承諾化為實質的軍備戰力。

據「商報」（Kauppalehti）報導，這筆訂單隸屬於由芬蘭主導的「海軍水雷合作計畫」（NMC），共有德國、瑞典、波蘭等 10 個國家參與，堪稱波羅的海地區近年規模最大的聯合防線專案。採購範圍不僅是添購硬體裝備，更一路向下延伸至海上作戰、後勤補給、長期裝備維修、人員演習與未來武器研發。

由芬蘭主導的「海軍水雷合作」（NMC）計畫迎來首波採購。芬蘭國防軍物流部於7日與本土軍工企業佛斯特（Forcit）公司簽署價值數億歐元的框架協議，並由芬蘭、德國、丹麥、挪威與立陶宛 5 國共同出資。本次採購的核心硬體為「Blocker」新世代智慧型海軍水雷。這套裝備將部署於海床，結合先進感測器與精密感應技術，全面強化波羅的海與北歐水域的嚇阻力量。

佛斯特執行長韋斯特倫德（Joakim Westerlund）說，專案有助為各個北約國家建構規格相容的除雷能力。

韋斯特倫德強調：「合約是對我們團隊，數十年來投入研發的肯定；歐洲需要可靠且具擴充彈性的防禦方案，而佛斯特正能滿足這項需求。」這筆大單不僅為佛斯特保證未來的產能，也鞏固公司在歐洲防禦市場的主要地位。

除了海面下的相關合作，極地機動載具也是這場峰會的一大亮點。芬蘭百年國防企業伯屈里亞（Patria）執行長魯蒂拉（Panu Routila）親自展示旗下履帶裝甲車在沼澤或深達一公尺雪地裡的強悍機動性。目前有多國接觸購買意向。

他直言：「履帶車能深入人類徒步根本走不到的地方。」他視北歐國家為首要市場，也把中歐的山區地帶劃定為下一階段業務藍圖。

伯屈里亞也同步強化空防領域合作，敲定參與瑞典紳寶（Saab）「全球眼」（Global Eye）預警機系統合作，將芬蘭中部耶姆瑟（Jamsa）哈利（Halli）工廠的零組件直通國際供應鏈。

魯蒂拉坦承，合約初步帶動的就業機會或許有限，但會有效累積關鍵的航空製造技術，這經驗對新購的F-35戰機專案，能帶來有利的影響。面對烏克蘭局勢，他證實公司正與烏方密切接洽，但不方便透露更多細節。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）在峰會期間，特地安排與國防產業界代表交換意見。誠如魯蒂拉總結這場峰會的核心意義，未來北約國家無法單靠提高軍事預算來防身，產業界也必須大舉投資，打造更快速靈活的供應鏈，北約在歐洲的未來，將取決於軍工業能否整合出具體的協同戰力。