義大利外交部：俄羅斯使館2武官涉間諜罪遭驅逐

兩名俄羅斯駐義大利大使館武官，被義大利情治單位調查認定觸犯「間諜」罪，義大利外交部今天召見俄羅斯駐義大使帕拉莫諾夫表達抗議，並宣布將這兩名俄羅斯武官驅逐出境。

義大利外交部發布新聞稿指出，根據義大利外長指示，外交部主任秘書瓜瑞格里亞（Riccardo Guariglia）今天召見帕拉莫諾夫（Aleksej Paramonov），針對兩名俄羅斯使館武官近期在義大利境內從事非法活動一事表達最強烈抗議。

義大利外交部指出，這兩名俄羅斯武官的間諜行為是由義大利安全情報局（AISI）的調查確認，義國外交部向俄羅斯大使抗議，這些行為嚴重干涉義大利國家安全，義大利將繼續與盟國密切協調，堅決反對任何針對義大利的敵對活動。

義大利外交部向帕拉莫諾夫告知，義大利已決定驅逐2名俄羅斯外交人員伊凡戈巴契夫（Ivan Petrovich Gorbachev）與艾斯塔科夫（Mikhail Vasilyevich Astakhov），因為他們的行為涉及違反1961年「維也納外交關係公約」。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，這兩名俄羅斯武官必須在3天內離開義大利國境，義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，莫斯科持續使用混合武器攻擊西方和義大利，這是對義大利政府和國家安全嚴重且不可接受的干涉。

晚郵報引述俄羅斯外交部宣布，俄羅斯將對驅逐武官事件「作出適當回應」，塔加尼對此表示，驅逐兩名俄羅斯公民是因為他們從事危害國安的間諜活動，這點已被證實，「莫斯科的報復毫無意義，我們的選擇是基於事實，這是他們的政治選擇。」

報導指出，此次間諜活動約在一年多前被發現，由義大利情報機構AISI提供線索，聯手憲兵隊特種作戰部隊展開行動，調查過程發現兩名已退休至少10多年的前義大利情報人員也涉案，兩人目前因間諜罪遭調查管制。警方並在其中1名嫌犯身上搜到2萬歐元（約新台幣74萬元）現金。

報導指出，另外還有5名義大利共犯遭調查，其中包括4名現役義大利軍人，涉嫌罪名是竊取國家安全資訊、從事政治或軍事間諜活動、洩露國家機密、洩露被禁止公開的資訊等。

晚郵報引述調查報告顯示，負責與俄羅斯間諜接頭的嫌犯是皮拉斯（Gavino Raoul Piras），他現年59歲，曾是義大利情報單位成員，也曾是憲兵隊士官，他透過將手機藏在微波爐裡，或將數位記憶卡藏在街牆縫隙等方式，將資訊交給俄羅斯間諜。