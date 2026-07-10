防伊朗暗殺 川普突改搭舊空軍1號

美國總統川普結束土耳其舉行的北約峰會後，先搭舊空軍一號離開土耳其，並將卡達贈送的新空軍一號先飛往英國，他再於英國換乘新空軍一號返華府。紐時九日報導，此舉是應美國特勤局要求，作預防性安全措施。

川普上周啟用的新空軍一號已兩度在美國國內使用；七日是他首度搭新機跨國飛行，在飛抵土耳其首都安卡拉時，他還對新機的奢華內裝讚不絕口。

但川普八日突在自創社媒真實社群發文宣布，將改搭舊空軍一號離開土耳其，「想懷舊一下」，並讓新空軍一號給英國麥登豪皇家空軍基地駐防的美軍官兵欣賞。

川普八日在英國換乘新空軍一號後，拿自創社媒真實社群的貼文影本答覆媒體提問。 法新社

被問到換機是否出於維安考量時，川普並未否認。他直言，「我是伊朗暗殺名單上的頭號目標。他們想除掉美國領袖，也就是我；至今我想我還算幸運，但這也許不會持續太久」。

根據美媒報導，已服務歷任美國總統達卅五年的舊空軍一號配備反飛彈系統，但根據新空軍一號曝光的照片，它似乎並未配備與舊機相同的反飛彈系統。

伊朗是土耳其鄰國。美國退將艾布蘭表示，安卡拉機場周邊維安恐令人擔憂；維安措施必須夠嚴密，「有鑑於此，川普才同意不搭新空軍一號」。