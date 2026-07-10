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一審判無期 尹錫悅內亂首謀案最受矚目

聯合報／ 國際中心／綜合報導

尹錫悅尚有七起刑事案件在身，包括一審被判處無期徒刑的內亂首謀案，這也是他八起刑事案件中最受各界矚目的一起。

尹錫悅仍有七起刑事案件審理中。罪名最重的內亂首謀案二月十九日一審被判處無期徒刑，正在首爾高等法院進行二審。

另外，尹錫悅在總統任內涉嫌偽造緊急戒嚴的名義，下令執行「投入無人機至平壤作戰」的一般利敵罪案件，六月十二日一審被判處有期徒刑卅年；他在宣判當天就提起上訴，二審首次庭審預定本月十五日進行。

尹錫悅在他任命的前國務總理韓悳洙案件審理中涉嫌作偽證案，五月二十八日一審判決無罪；由於特檢組提出上訴，目前正在進行二審。

還有四起案件尚未做出一審判決，包含尹錫悅涉嫌與妻子金建希共謀，無償接受明泰均提供民調的違反南韓政治資金法案，預定本月十三日一審宣判；特檢組此前求處有期徒刑三年，並追徵一億三七二○萬韓元（台幣約三一三萬元）。

尹錫悅也涉嫌在二○二二年總統大選期間，發布與「建真法師」全成培等人有關的不實資訊，違反南韓公職選舉法，本月廿七日將做出一審判決，特檢組此前求處有期徒刑兩年。

至於特檢組起訴的殉職南韓海軍陸戰隊員兩起案件，一審正進行。這兩案分別為涉嫌對蔡姓上兵殉職案調查施加外部壓力，即濫用職權妨礙行使權利等，與涉嫌協助南韓前國防部長李鍾燮逃往海外。

南韓 平壤 尹錫悅

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