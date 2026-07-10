試射飛彈挨批 北京轟美雙重標準

針對美國國務院官員日前批評，大陸六日從核潛艦向太平洋試射飛彈時，僅提前數小時通知美方，且未提供充分資訊。大陸外交部昨回應稱，這次試射是年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標，並批評美方對中國正常飛彈發射「說三道四」，是典型的雙重標準。

美國國務院官員八日指出，大陸僅在發射前幾個小時才通知美方，且未提供充分資訊，遠未達到其他擁核聯合國「五常」（聯合國安理會五個常任理事國）既定標準的各項要求。

大陸外交部發言人毛寧九日回應稱，正如中方多次強調，這次試射活動是年度軍事訓練例行安排，旨在驗證有關武器系統的可靠性、安全性和有效性，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

毛寧表示，中方及時發布相關資訊，事先向美國進行通報，體現了中國軍隊的開放和透明。美國作為世界上唯一一個真正用核的國家，也是擁有世界上最龐大、最先進核武庫的國家，每年都組織核潛艇戰略飛彈發射，卻對中國正常的飛彈發射「說三道四、指手畫腳」，是典型的雙重標準和霸權主義。美方應當客觀理性看待中國國防和軍隊建設發展，切實維護全球戰略穩定。

同日，大陸國防部新聞發言人陳曦則就賴清德總統日前在台軍校畢業典禮上稱，台灣將持續加強對外軍購和防衛自主，以及台海軍近期調整組建「濱海作戰指揮部」作出回應。陳曦表示，賴清德鼓噪「以武謀獨」、「倚外謀獨」，再次暴露其「和平破壞者」、「戰爭煽動者」的真實面目。

陳曦表示，無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了兩岸軍力對比態勢，更阻擋不了「祖國必然統一」的歷史大勢。

他並稱，「台獨是絕路，統一是正道」，希望廣大台灣同胞看清民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂路線的極端危險性、危害性，與我們一道堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定。