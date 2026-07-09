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歐盟打擊人蛇集團 提議祭資產凍結和旅行禁令
歐洲聯盟（EU）針對偷運移民、人口販運及其他形式的非法移民相關組織犯罪，今天提議新的制裁機制，包括凍結資產與旅行禁令。
路透社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中表示：「我們全體有個共同目標，就是要讓他們（人蛇集團）沒有生意，以及要拯救成千上萬夢想過上更好生活的人性命。」
她還說：「誰可以來到歐洲，又是在何種情況下進來，都該由我們歐洲人自己決定。」
歐洲議會（The European Parliament）6月才通過1項移民政策改革，旨在簡化遣返程序及允許設立境外收容中心。但這項措施在法國和西班牙等國引發批評，認為過於嚴苛且削弱對庇護權的保障。
歐盟執委會如今這項提案，尚待歐盟理事會（European Council）一致同意才能實施。
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