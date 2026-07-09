健康、醜聞雙重打擊！山本太郎辭黨魁退出政壇 令和新選組將改名再出發

日本「令和新選組」黨魁山本太郎今晚召開記者會，宣布辭去黨代表職務，並正式退出政壇。他表示，除了去年嚴重超速違規事件外，持續惡化的健康狀況也是促使他做出決定的重要原因。

日刊體育報導，山本太郎今年1月被診斷出罹患血液癌症之一「多發性骨髓瘤」的前期狀態，因此辭去參議員，專心接受治療，但仍留任黨代表。然而，去年10月他在大分市東九州駕車時，在速限80公里路段，以時速149公里行駛，遭警方依違反「道路交通法」查辦，今年5月遭吊扣駕照90天。

山本在記者會上為超速違規致歉，坦言身為政黨代表卻嚴重違反交通法規，沒有任何藉口可辯解，對此深感懊悔，並向社會大眾致上歉意。

他表示，自己退出政壇並非僅因超速事件，更大的原因是健康持續惡化。他透露，辭去國會議員後，仍需處理黨內協調與決策工作，過去半年來的檢查數值始終未見改善，因此決定將恢復健康列為最優先事項。

山本表示，「百分之百找回自己的健康，是目前最重要的事情，我認為必須為政治生涯劃下句點。」

山本坦言，過去始終希望能重返國會，不斷告訴支持者自己會在下一次眾議院或參議院選舉前復出，但這份期待反而成為沉重壓力，也讓他意識到，若無法兌現承諾，對支持者並不公平。

針對令和新選組未來發展，山本宣布，隨著自己請辭，黨中央執行部也將同步解散。黨內已決議，新任黨代表選舉將於17日公告、31日完成開票；新代表產生後30天內，政黨也將更改名稱。

他最後表示，希望以全新的姿態重新出發，不只是換一位代表，而是真正從零開始。如果新的政黨仍背負著「山本太郎」這個過去的包袱，那就失去了改革的意義，因此更改黨名也是必要的一步。