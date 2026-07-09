曾憂軍售喊卡…美同意對德國出售戰斧飛彈 德總理：填補戰略缺口

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，美國已批准對德國出售長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile），稱此舉將填補德國國防「重要戰略缺口」。

法新社報導，梅爾茨在國會發布聲明，他告訴國會議員：「在安卡拉舉行北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊，我們與美國政府都同意，我們將採購美國戰斧巡弋飛彈並在德國部署。」

梅爾茨稱此舉「將填補我國國防重要戰略缺口」，並表示「我們也將致力研發我們的歐洲系統、部署在歐洲」。

在此之前，梅爾茨5月曾暗示說，美國前總統拜登（Joe Biden）任內宣布在德國部署戰斧飛彈的軍售案正遭到取消，他認為這與美伊交火和俄烏戰爭導致美國武器庫存大量消耗有關。