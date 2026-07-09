民主剛果伊波拉疫情急速惡化 死亡數3天暴增百人

根據世界衛生組織（WHO）今天公布的最新統計，非洲國家剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情死亡人數已達到600人，距離這項數據達到500人才相隔短短3天。

法新社報導，世衛根據民主剛果衛生當局提供的數據所做的統計顯示，自從5月中宣告當地爆發伊波拉疫情以來，已有1759人確診。其中600人死亡，死亡率達到34%；有285名患者則已痊癒。

此外，有304起疑似伊波拉病例正受到調查。

民主剛果這波疫情發生在東北部，有4省出現病例，主要集中在伊圖里省（Ituri）。

鄰國烏干達也有20例確診，其中17人已康復，2人死亡。