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劍指中國大陸 紐西蘭考慮加入澳洲斐濟共同防禦協定

中央社／ 威靈頓9日綜合外電報導

紐西蘭總理盧克森今天表示，紐西蘭正在考慮加入澳洲斐濟簽署的共同防禦協定「海洋和平聯盟」（Ocean of PeaceAlliance）。

法新社報導，海洋和平聯盟使斐濟提升為澳洲為數不多的條約盟友。依照協議內容，當任一方遭受攻擊，另一方有義務前來「共同防禦」。澳洲和斐濟並表示，歡迎其他有軍隊的太平洋國家加入。

盧克森（Christopher Luxon）今天說，紐西蘭樂見澳斐簽約成為軍事盟友。他並強調，紐澳兩國關係緊密，雙方軍事同盟日益茁壯；紐西蘭與斐濟的關係也長久且堅實。

盧克森進一步表示，紐西蘭已與澳斐兩國討論「如何使太平洋地區對所有人來說更安全」，因此透過加入海洋和平聯盟來與兩國合作，可說「合乎邏輯」。

澳洲試圖超越中國在南太平洋的勢力操作。而就在澳洲與斐濟本月6日簽署共同防禦協定數小時後，中國便朝太平洋試射1枚具核能力的長程彈道飛彈。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）當天便表示，中國這項行動非太平洋國家所願，且違背南太平洋的穩定與和平。

他今天也說，太平洋國家領袖長期以來尋求對區域安全採取區域主導的回應方式，若紐西蘭能加入海洋和平聯盟來「提升與澳洲、斐濟及其他太平洋國家的長久關係，意味我們將成為甚至更緊密的夥伴」。

紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）今天同樣表示，海洋和平聯盟會是「促進太平洋地區團結的契機」。

根據法新社6月取得的1份紐西蘭政府內部文件，紐國軍方曾警告，中國在太平洋的海軍突襲及試射彈道飛彈可能常態化。

紐西蘭 澳洲 斐濟

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