日電視旅遊榜唯台灣沒國旗 網友質疑：怕中國大陸抗議？

日本朝日電視台4日播出的新聞節目近日引發爭議，介紹日本人暑假熱門海外旅遊目的地時，排行榜中的韓國、美國、泰國及新加坡皆搭配國旗，唯獨排名第4的台灣沒有顯示國旗，畫面曝光後引發日本網友熱議，質疑電視台是否因顧忌中國而刻意避開台灣國旗。

「池上彰的新聞原來如此！！」特別節目當天公布「2025年8月日本人實際前往的國家／地區排行榜」，前5名依序為韓國、美國、泰國、台灣及新加坡。其中，除台灣外，其餘國家旁皆標示國旗，只有台灣僅顯示名稱，引來觀眾在社群媒體發文表示，「為什麼只有台灣沒有國旗？」、「難道有什麼不能播的理由嗎？」

週刊Smart FLASH報導，評論人士指出，由於中國主張台灣是其領土的一部分，因此在國際社會上，涉及是否承認台灣為國家的議題一直相當敏感。例如在奧運賽事中，台灣是以「中華台北」名義參賽，因此各家媒體在用詞和畫面呈現上都相當謹慎。這次節目沒有顯示台灣國旗，也可能是基於這樣的考量。

此外，日本政府依據1972年「中日聯合聲明」並未正式承認台灣為國家，官方文件也多以「地區」稱呼台灣。

不過，也有娛樂線記者表示，台灣使用的「青天白日滿地紅」國旗在日本具有相當高的辨識度，雖然奧運等國際賽事不會使用這面旗幟，但像世界棒球經典賽（WBC）等比賽中仍可見到。因此，對於節目中唯獨沒有顯示台灣國旗，日本觀眾難免會感覺突兀。

該節目主持人池上彰過去曾因談及1989年天安門事件引發爭議。他曾在2011年的節目中說，「後來證實，在天安門廣場內沒有任何人遭到殺害」，不過，他當時也補充說「在長安街一帶則有大量死傷」。然而，由於相關發言遭斷章取義，外界一度誤解他主張「天安門事件沒有死者」。當時引發不少批評，甚至有人指責他是「替中國發聲」。

這位娛樂線記者認為，雖然池上彰當年的發言後續已被認為遭到誤解，但日本媒體長期被批評在涉及中國議題時態度較為保守，因此這次台灣國旗未出現在節目畫面中，也格外受到外界關注。