7年刑定讞！南韓前總統尹錫悅尚有7案纏身 最重恐面臨無期徒刑

南韓前總統尹錫悅今天因妨礙逮捕、濫用職權妨礙行使審議權等罪名，被判有期徒刑7年定讞，不過目前尹錫悅還有7起刑事案件在身，包括一審被判無期徒刑的內亂首謀案。

根據韓聯社報導，尹錫悅的「妨礙逮捕案」今天以有期徒刑7年定讞，目前他仍有7起刑事案件正在審理。其中罪名最重的內亂首謀案，今年2月19日一審判處無期徒刑，目前正在首爾高等法院進行二審。

涉嫌偽造緊急戒嚴的名義，指示執行「投入無人機至平壤作戰」的一般利敵罪案件，6月12日尹錫悅被一審判處有期徒刑30年；該案尹錫悅在宣判當天提出上訴，二審首次庭審將於15日舉行。

尹錫悅在前國務總理韓悳洙案件審理中涉嫌作偽證一案，5月28日一審判決無罪；由於特檢組提出上訴，目前正在進行二審。

除此之外還有4起案件尚未作出一審判決，包括尹錫悅涉嫌與夫人金建希共謀，無償接受明泰均提供民調的違反「政治資金法」案件，將於13日進行一審宣判；特檢組之前求處有期徒刑3年，並追徵1億3720萬韓元（約新台幣305萬元）。

另外，尹錫悅涉嫌在2022年第20屆總統大選過程中，發布與「建真法師」全成培等人有關的不實資訊，違反「公職選舉法」一案，27日將作出一審判決，特檢組之前向法院求處有期徒刑2年。

殉職海軍陸戰隊員特檢組起訴的2起案件，目前一審正在進行中。這2起案件分別為涉嫌對蔡姓上兵殉職案調查施加外部壓力（濫用職權妨礙行使權利等），以及涉嫌協助前國防部長李鍾燮逃往海外（協助犯人逃亡等）。