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曼谷市長查察第二任期 以科技治水、反貪改善交通

中央社／ 曼谷9日專電

曼谷市長選舉史上最高得票紀錄連任的查察（Chadchart Sittipunt）今天正式展開第2個4年任期。他今天表示，未來將運用科技改善淹水、交通及貪腐等問題，並提升曼谷居民生活品質，同時打造更友善的投資環境。

泰國選舉委員會7日正式確認6月28日曼谷市長選舉結果，查察獲153萬7784票，不僅成功連任，也刷新自己2022年約130萬票的得票紀錄，成為曼谷史上得票最高的市長。

查察今天在曼谷市政府舉行就職儀式，完成行政交接後，隨即與市府團隊召開首次會議，討論第二任期施政方向。

查察指出，民眾喜歡的不只是他個人，而是整個團隊的工作成果，他感謝市府團隊過去4年的付出，同時坦言，第2任期的挑戰將比第一任更艱鉅，「因為目標更困難，人民的期待也更高」。

查察指出，市府未來100天將優先推動垃圾源頭分類管理、整頓流動攤販、規劃更合適的攤販營業空間等，整體100天計畫涵蓋261項施政方案。

針對中央社提問有關曼谷居民最關心的淹水、公共安全及貪腐問題，查察表示，市府將利用科技提升治理效率。

他說，過去4年曼谷淹水情況已有明顯改善，未來4年將持續改善約200處易淹水地點；至於貪腐問題，市府將透過開放資料（Open Data），讓民眾檢視政府資訊，協助監督及調查行政流程，提高施政透明度。

曼谷是許多國際遊客熱愛的旅遊目的地，查察指出，國際遊客可以期待，曼谷在未來4年內將成為擁有更好生活品質的城市，並歡迎外資投資曼谷。

查察2月接受中央社專訪時表示，台北是理想城市典範，指台北和曼谷兩座城市的文化、生活習慣及產業結構高度相似，台灣在數位治理與城市管理上的經驗值得借鏡。

查察2022年以無黨籍身份投入曼谷市長選舉，並以過半的高得票率，贏得2014年政變以來首次曼谷市長選舉。他上任以來以親民形象擁有高人氣，此次選舉更以壓倒性優勢成功連任。

曼谷郵報（Bangkok Post）日前發表社論指出，查察第二任期將是真正的考驗，市民除了期待持續改善民生問題，也希望他推動都市規劃、防洪及反貪等更具結構性的改革。

曼谷

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