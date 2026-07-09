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疑失速墜海！巴基斯坦尋獲失聯貨機殘骸 5人下落不明持續搜救

中央社／ 伊斯蘭馬巴德8日綜合外電報導
巴基斯坦搜救人員已尋獲失聯貨機殘骸，距離這架貨機在巴基斯坦南部外海失聯已超過12小時。新華社
巴基斯坦搜救人員已尋獲失聯貨機殘骸，距離這架貨機在巴基斯坦南部外海失聯已超過12小時。新華社

巴基斯坦當局今天表示，搜救人員已尋獲失聯貨機殘骸，距離這架貨機在巴基斯坦南部外海失聯已超過12小時。至於機上5名機組員目前仍下落不明，救援小組正持續搜救。

路透社報導，巴基斯坦機場管理局（PakistanAirports Authority）表示，搜救人員在奧爾馬拉港（Ormara）以南約98公里處尋獲貨機殘骸，並指出巴基斯坦海軍及海事安全局（Maritime Security Agency）已出動多項海、空搜救資源進行定位，持續搜救失蹤機組員。這架失事貨機隸屬於K2航空（K2Airways）。

K2航空表示，機上有5名機組員，包括2名機師，2名工程師，以及1名支援工作人員。巴基斯坦當局尚未正式宣布5名機組員狀況，但總理夏立夫（ShehbazSharif）已向家屬表達「誠摯慰問」。

美國安全專家、前商業機師柯克斯（John Cox）受訪時表示，現有航班追蹤數據顯示，機組員在最後飛行階段奮力想控制飛機，飛機當時可能已進入失速狀態並高速下墜。

巴基斯坦當局尚未說明是否已尋獲能提供關鍵數據的「黑盒子」。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，已指派一名代表，會同來自波音公司、奇異航太（GEAerospace）及美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration）的技術顧問，協助巴基斯坦調查。

巴基斯坦 機師

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