戴「台日友好徽章」登直播嚇壞導播 日參議員批日媒「自我審查」現象

日本保守黨參議員北村晴男參加直播節目時，胸前佩戴印有台灣與日本國旗的徽章，結果導播在播出途中才發現，當場驚呼「這下中國又會抗議了」。北村6日提及此事，直指日本媒體長期存在「自我審查」現象，批評部分媒體輕易屈服於中國施加的壓力。

律師出身的北村晴男，畢業於早稻田大學法學部，曾因長年參與法律諮詢電視節目，而廣為日本民眾熟知。2025年代表日本保守黨參選參議員並高票當選，目前擔任黨內國會對策委員長兼法律顧問，是日本保守黨最具知名度的政治人物之一。

北村一向立場友台，今年6月更與日本維新會眾議員西田薰、橫田光弘、維新會參議員石平，以及國民民主黨參議員山田吉彥，共同成立跨黨派研究團體「思考台灣海峽和平與穩定國會議員之會」。

台日雙國旗友好徽章，是日本國會議員訪台或出席台日交流活動時經常佩戴的象徵，藉此表達台日友好關係。不過，平時便公開佩戴台日雙國旗徽章的日本國會議員並不多見，北村是其中少數代表人物之一。

北村日前參加朝日放送（ABC電視台）新聞直播節目時，除了佩戴象徵支持拉致（北韓綁架）被害者救援運動的藍色緞帶外，也配戴了一枚台日雙國旗徽章，使台灣國旗罕見地出現在日本電視台直播畫面中。

北村6日出席保守黨例行記者會時，依舊配戴了台日雙國旗徽章。會中，有記者提問中國日前正式實施「民族團結進步促進法」，北村表示，這是一部假借法治之名、實際上以法律包裝共產黨統治的法律。

他指出，日本的政治人物沒有發聲，這當然是問題，但他認為，媒體也有非常重大的責任。尤其是，日本媒體幾乎不願意報導中國的人權狀況。正因如此，日本國民一直以來都很難了解到這些事情，媒體負有很大的責任。

北村透露，當天導播事前並未注意到這一枚有台日國旗的徽章，直到節目播出途中才注意到，然後就說「中國又要為了這件事抗議了」。由於直播已經開始，不可能中途要求他取下徽章，因此只能讓節目繼續播出。

他表示，這只是一個很小的例子。只要是中國共產黨不喜歡的事情，就會從各種角度施加壓力。尤其像是日本的民營電視台，甚至連贊助商都會受到壓力。總之，只要是不利於中國的事情，他們就希望全部不要播、不讓它曝光。「然而，日本媒體卻如此輕易地向這種壓力屈服，這實在太離譜了。」

他也指出，不僅媒體，日本的政治人物同樣受到來自各方面的牽制，導致涉及中國人權等議題的國會決議往往被修改得模糊不清。他感嘆，過去的日本人如果看到了，一定會說「日本人究竟是從什麼時候，開始變得這麼沒有骨氣？」