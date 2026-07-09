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泰國政府緊急舉債3848億元救能源危機 憲法法院裁定合憲

中央社／ 曼谷9日專電
泰國總理阿努廷5月依緊急法令授權財政部舉債4000億泰銖。(美聯社)
泰國總理阿努廷5月依緊急法令授權財政部舉債4000億泰銖。(美聯社)

泰國總理阿努廷5月依緊急法令授權財政部舉債4000億泰銖，以緩解中東衝突引發的能源危機造成的經濟衝擊，是泰國近年規模較大的緊急舉債計畫。泰國憲法法院今天以7比2裁定，這項緊急法令合憲。

泰國政府表示，中東衝突引發能源危機及生活成本上升，因此阿努廷（Anutin Charnvirakul）內閣5月通過緊急法令，授權財政部舉債4000億泰銖（約新台幣3848億元），以支應能源補貼及能源轉型等措施。

綜合泰媒報導，其中2000億泰銖將用於因應中東衝突引發的能源價格上漲，另外2000億則投入能源轉型、提升勞動生產力及經濟結構改革等長期計畫，這是泰國近年來較大規模的緊急舉債計劃之一。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國憲法法院今天以7比2裁定，政府授權財政部舉債4000億泰銖，以因應能源危機及推動能源轉型的緊急法令符合憲法。

法院認定，這項緊急法令並未違反憲法第172條關於緊急法令所頒布的規定。

此案源自於133名在野黨國會議員連署向憲法法院聲請違憲審查，質疑政府未充分說明能源轉型計畫細節，要求法院裁定緊急法令是否符合國家危急狀態的舉債條件。

在野黨則表示，雖支持潔淨能源政策，但認為相關計畫應循一般年度預算程序辦理，無須動用緊急法令舉債。人民黨（People's Party）主席納塔彭（Natthapong Reungpanawut）表示，對法院裁決感到失望，但並不意外。

泰國 憲法法院 中東 阿努廷

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