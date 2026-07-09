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川普鬆口授權烏克蘭造愛國者！專家嘆短期「幫助有限」：工廠一動工就挨轟

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月訪問德國一處軍事訓練區時，站在愛國者防空飛彈系統前。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月訪問德國一處軍事訓練區時，站在愛國者防空飛彈系統前。美聯社

美國總統川普8日在北約安卡拉峰會期間會晤烏克蘭總統澤倫斯基時表示，烏克蘭可能獲准生產愛國者系統攔截彈。衛報指出，此舉對長期苦於因應俄羅斯日益增加飛彈威脅的烏克蘭而言，將是一項外交突破；但川普的承諾措辭仍相當模糊，並坦言尚未與製造商討論相關事宜，目前也不清楚可在多快時間內提升產能。

根據報導，川普表示：「有人偷偷告訴我，我們會給他們製造『愛國者』的權利。我們會教他們怎麼做，實際上這非常複雜，但你們很快就會搞懂其中的複雜性。」他接著說：「我們將授權你們生產『愛國者』。這樣一來，你們就不能抱怨我們提供得不夠。」

不過，對烏克蘭短期防空能力而言，川普隨後潑了一盆冷水。他表示，美國無法迅速從自身庫存向烏克蘭提供愛國者攔截彈，「我們有『愛國者』，但數量沒有那麼多。我們自己也需要。」

愛國者攔截彈造價高昂，每枚約300萬美元。由於烏克蘭持續消耗庫存，加上波斯灣國家也在美伊戰爭期間大量使用，全球目前面臨短缺；美國直到最近，每月產量仍不超過60枚，近期雖有所提升，卻仍至少要到2028年才能補足自身庫存。

澤倫斯基多年來持續要求美方提供更多愛國者攔截彈，近期更要求取得生產授權，以便烏克蘭自行製造，但短期內幾乎不可能部署本土生產的愛國者攔截彈。美國中央情報局（CIA）前資深俄羅斯分析師、現任昆西研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）大戰略計畫主任畢比（George Beebe）指出，美國授權烏克蘭生產愛國者攔截彈，「對解決烏克蘭迫切的防空問題幫助有限」。

畢比表示，伊朗衝突已大幅消耗美國和歐洲的飛彈庫存，因此雙方都沒有多餘飛彈可供烏克蘭；俄羅斯目前每月向烏克蘭發射近100枚彈道飛彈，且攻勢仍在加劇，但美國每月僅能生產約50枚愛國者攔截彈，無法滿足烏克蘭需求。

畢比進一步表示，烏克蘭建立生產設施將耗時數月，「俄羅斯很可能在工廠一動工就發動攻擊」。若烏克蘭想完成建設，勢必得將許多現有愛國者防空系統轉移至新工廠周邊提供防護。

此外，畢比警告：「美國應該認知到，授權烏克蘭生產，很可能讓『愛國者』技術暴露於俄羅斯情報蒐集之下。」

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