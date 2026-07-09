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藏人在聯合國總部外自焚亡 美重申支持西藏文化保存

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

上週1名藏人在聯合國總部附近自焚身亡，美國國務院今天表示，美方支持藏人維護自身文化的訴求，並將持續呼籲中國恢復與達賴喇嘛的對話。

路透社報導，流亡美國的藏人洛嘎讓贊（LogaRangzen）2日在聯合國總部附近因嚴重燒傷身亡。流亡藏人媒體「西藏之聲」（Voice of Tibet）表示，他在聯合國總部外透過直播發表支持西藏獨立與團結的訴求後，自焚抗議。

美國國務院發言人在聲明中表示：「美國致力於支持藏人不可剝奪的人權與訴求，讓他們得以在免受恐懼與干涉的環境下，弘揚並維護獨特的文化、語言和宗教。」

聲明也指出：「美國將持續呼籲中國在不設前提的情況下，與達賴喇嘛、其代表以及民選藏人領袖恢復直接對話，以化解分歧、實現有實質意義的藏人自治。」

美國無論是共和黨還是民主黨執政，長期以來均表明支持藏人人權。

洛嘎讓贊死亡後，中國表示，西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分，北京當局相信「相關國家會依法處理此事」。

北京當局先前也曾指出，華府在涉藏問題上無權對中國指手畫腳。

根據國際支援西藏運動（International Campaign forTibet）統計，2009年以來已發生過159起藏人自焚事件，其中11起發生在藏人流亡海外期間。

聯合國 西藏 達賴喇嘛 美國 北京

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