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環太軍演海上操演 羅斯福號航空母艦駛出珍珠港

中央社／ 洛杉磯8日專電

2026年第30屆環太平洋軍演進入海上操演階段，根據美軍訊息平台，羅斯福號航空母艦與各國軍艦已經陸續駛出珍珠港，展開海上操演。據報導，將擊沉2艘大型除役軍艦。

美國軍聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）今天發出新聞照片，顯示羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt, CVN 71）與各國軍艦、潛艦駛出珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base PearlHarbor-Hickam）。

根據美軍提供照片，外號「大棒」（The Big Stick）的羅斯福號駛出珍珠港時，岸上有軍眷及基地官兵揮手告別。

尼米茲級核子動力航艦羅斯福號是本屆環太軍演的旗艦，不僅是戰鬥機起降的海上機場，更擔綱指揮中樞，與美軍第9航艦打擊群的巡洋艦、驅逐艦、突擊艦同行，將與各國在海上編隊、實彈操演。

根據美軍資訊平台，較少公開曝光的多艘潛艦也現身，緩緩駛出珍珠港，包括美軍哥倫比亞號（USSColumbia, SSN-771）、夏洛特號（USS Charlotte,SSN-766），南韓的島山安昌浩號（ROKS Dosan AhnChangho），加拿大的科納布魯克號（HMCS CornerBrook，SSK-878）。

這場演習從6月24日展開，經過第一階段的靠港補給、岸上交流，隨著各國軍艦陸續駛出珍珠港，即將在夏威夷附近海域進入海上操演階段，有編隊航行與實彈射擊，預計在擊沉演練（SINKEX）當中擊沉多艘軍艦。

「聖地牙哥論壇報」等多家美國媒體報導，美國海軍已除役的兩棲突擊艦佩里琉號（USS Peleliu,LHA-5）與神盾巡洋艦莫比爾灣號（USS Mobile Bay,CG-53）將是這次環太軍演擊沉演練的目標。

擊沉演練以退役的軍艦當作靶艦，讓各國部隊整合水面艦艇、潛艦、飛機等練習偵測與識別目標，測試飛彈、魚雷、炸彈等武器的打擊效果，也檢驗各國在海上作戰場景下，戰術程序與指揮管制能力。

美軍近期接連在太平洋施展火力，剛落幕的勇敢之盾（Valiant Shield）演習，匯集美國、日本、加拿大、紐西蘭與澳洲，6月27日在馬里亞納群島海域外約200海浬處，擊沉已除役的奧斯汀級船塢運輸艦「朱諾號」（USS Juneau, LPD-10）。

美軍 軍艦 軍演 環太軍演 航空母艦

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