快訊

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 10日全台停班課一覽

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

強颱巴威持續逼近 恐連放兩日颱風假？蔣萬安透露：希望民眾盡量待家中

聽新聞
0:00 / 0:00

事隔583天首次判決！南韓前總統尹錫悅「妨礙逮捕」等罪 遭判7年徒刑定讞

中央社／ 首爾9日專電
南韓前總統尹錫悅。美聯社
南韓前總統尹錫悅。美聯社

南韓前總統尹錫悅今天在大法院因妨礙逮捕、濫用職權妨礙行使審議權等罪名，被判有期徒刑7年定讞，這是2024年底緊急戒嚴令風波後，事隔583天大法院首次對尹錫悅作出判決。

根據韓聯社報導，尹錫悅在2024年底發布緊急戒嚴令風波之後，因涉嫌妨礙執行逮捕令等罪名遭起訴。大法院第3庭今天針對尹錫悅因涉嫌特殊妨礙公務執行、濫用職權妨礙行使權利等罪名，維持二審判處有期徒刑7年的原判。

大法院表示，「原審判斷並無違反邏輯與經驗法則、逾越自由心證主義界限，或誤解法理等錯誤。」

報導提及，尹錫悅涉嫌在戒嚴風波後的調查初期（去年1月），動員總統警護處人員妨礙逮捕；尹錫悅也被指控在宣布戒嚴前，為了具備國務會議的形式而只召集部分國務委員，侵害未能出席會議的9名國務委員的審議權。

尹錫悅還被指控在解除戒嚴後，製作虛假戒嚴宣布文件，並在之後將文件銷毀；且被指控指示將「絲毫沒有破壞憲政秩序之意」等不實內容傳達給外媒。

今年1月一審認定尹錫悅妨礙逮捕及濫用職權等相當部分罪名成立，判處有期徒刑5年；負責二審的首爾高等法院內亂專責審判庭刑事第1庭，今年4月判處有期徒刑7年，刑期較一審增加，但低於特檢組求處的有期徒刑10年。

特檢組與尹錫悅方面均不服二審判決提起上訴，但大法院駁回雙方上訴。

尹錫悅 南韓

延伸閱讀

纏訟八年 高院駁回檢上訴 三中案落幕 馬英九無罪確定

黎智英1625萬美元財產充公聆訊突取消 黃之鋒案9月2日判刑

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

花壇前鄉代主席涉施壓公所喬賣地賺佣金判7年定讞 本人喊：很不甘

相關新聞

川普鬆口授權烏克蘭造愛國者！專家嘆短期「幫助有限」：工廠一動工就挨轟

美國總統川普8日在北約安卡拉峰會期間會晤烏克蘭總統澤倫斯基時表示，烏克蘭可能獲准生產愛國者系統攔截彈。衛報指出，此舉對長期苦於因應俄羅斯日益增加飛彈威脅的烏克蘭而言，將是一項外交突破；但川普的承諾措辭仍相當模糊，並坦言尚未與製造商討論相關事宜，目前也不清楚可在多快時間內提升產能。

政治宅女？高市周末待官邸時間超過安倍10倍 外界憂1現象

日本《周刊文春》最新報導指出，首相高市早苗自去年10月就任以來，周末多半留在首相官邸處理公務。該刊根據《朝日新聞》等媒體公布的首相公開行程進行統計，比較高市與前首相安倍晉三第二次執政初期就任後八個月的周末安排，結果顯示，高市「全天待在官邸」的比率超過五成，而安倍「全天待在住所」的比率約4%，依《周刊文春》的統計方式，高市的「周末在宅率」超過安倍十倍。

俄飛彈、無人機連番攻擊基輔 至少3死13傷

烏克蘭官員表示，俄羅斯連夜向首都基輔發射彈道飛彈，並於今天全天出動噴射動力無人機襲擾市區，造成至少3人死亡。俄方正趁烏克...

泰國政府緊急舉債3848億元救能源危機 憲法法院裁定合憲

泰國總理阿努廷5月依緊急法令授權財政部舉債4000億泰銖，以緩解中東衝突引發的能源危機造成的經濟衝擊，是泰國近年規模較大...

事隔583天首次判決！南韓前總統尹錫悅「妨礙逮捕」等罪 遭判7年徒刑定讞

韓國前總統尹錫悅今天在大法院因妨礙逮捕、濫用職權妨礙行使審議權等罪名，被判有期徒刑7年定讞，這是2024年底緊急戒嚴令風...

德國申報1424億軍費創新高 仍未達北約去年訂定目標

北大西洋公約組織峰會7日在土耳其安卡拉登場。據北約最新統計，德國向北約申報的2026年國防支出為1247億歐元（約1424億美元）創新高，但未達去年北約訂定的目標。德國總理梅爾茨表示，將在峰會向北約成員國說明德國近年持續提高國防支出的努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。