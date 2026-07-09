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曾飽受核試驗傷害 馬紹爾群島譴責中國試射飛彈
中國近日向太平洋試射一枚長程飛彈，台灣邦交國馬紹爾群島今天以自身曾作為核試驗場的歷史為由，不僅公開譴責中國，同時呼籲清楚交代意圖。
法新社報導，中共解放軍海軍1艘戰略核潛艦於6日中午12時1分，發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈。監測單位指出，這枚飛彈似乎落在索羅門群島、諾魯與吐瓦魯之間的太平洋海域。
北京方面表示，這次試射屬於「例行性」行動，各國不應「過度解讀」。
作為台灣外交盟友的馬紹爾群島，昨天深夜發表聲明，加入眾多譴責此舉的太平洋島國行列。
馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在聲明中表示，這類試射造成的傷害眾所皆知，呼籲中國也應以同樣態度，清楚交代自身的真正意圖。
聲明指出，「儘管據報這枚飛彈僅搭載模擬彈頭，但沒有任何一個國家比馬紹爾群島更懂得在太平洋海域進行核子試驗的沉重代價」，當地人民至今仍持續承受這些核試驗所帶來的後果。
馬紹爾群島1946年至1958年受美國託管期間，美國曾在當地進行過67次核子引爆試驗。
馬紹爾群島1986年獨立建國，目前仍與美國維持國防協定，允許美方在領土上進行飛彈試驗。
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