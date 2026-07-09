快訊

驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救

強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

聽新聞
0:00 / 0:00

曾飽受核試驗傷害 馬紹爾群島譴責中國試射飛彈

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導

中國近日向太平洋試射一枚長程飛彈，台灣邦交國馬紹爾群島今天以自身曾作為核試驗場的歷史為由，不僅公開譴責中國，同時呼籲清楚交代意圖。

法新社報導，中共解放軍海軍1艘戰略核潛艦於6日中午12時1分，發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈。監測單位指出，這枚飛彈似乎落在索羅門群島、諾魯吐瓦魯之間的太平洋海域。

北京方面表示，這次試射屬於「例行性」行動，各國不應「過度解讀」。

作為台灣外交盟友的馬紹爾群島，昨天深夜發表聲明，加入眾多譴責此舉的太平洋島國行列。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在聲明中表示，這類試射造成的傷害眾所皆知，呼籲中國也應以同樣態度，清楚交代自身的真正意圖。

聲明指出，「儘管據報這枚飛彈僅搭載模擬彈頭，但沒有任何一個國家比馬紹爾群島更懂得在太平洋海域進行核子試驗的沉重代價」，當地人民至今仍持續承受這些核試驗所帶來的後果。

馬紹爾群島1946年至1958年受美國託管期間，美國曾在當地進行過67次核子引爆試驗。

馬紹爾群島1986年獨立建國，目前仍與美國維持國防協定，允許美方在領土上進行飛彈試驗。

馬紹爾群島 吐瓦魯 諾魯 飛彈 中國

延伸閱讀

中國試射飛彈 太平洋島國萬那杜加入譴責行列

中國試射飛彈 吐瓦魯：勿將太平洋當武器試驗場

共軍太平洋試射飛彈 菲律賓外交部籲克制勿升高緊張

薛瑞福：中共發射潛射飛彈核三角能力提升 劍指美國

相關新聞

影／川普口誤連發！創「日本伊斯蘭共和國」 把澤倫斯基喊「普亭」

美國總統川普8日出席在土耳其安卡拉舉行的北約峰會時，接連出現兩次明顯口誤，先是將日本與伊朗混淆，稱「日本伊斯蘭共和國」向美國航空母艦發射飛彈，接著又把身旁的烏克蘭總統澤倫斯基稱為「普亭」。

政治宅女？高市周末待官邸時間超過安倍10倍 外界憂1現象

日本《周刊文春》最新報導指出，首相高市早苗自去年10月就任以來，周末多半留在首相官邸處理公務。該刊根據《朝日新聞》等媒體公布的首相公開行程進行統計，比較高市與前首相安倍晉三第二次執政初期就任後八個月的周末安排，結果顯示，高市「全天待在官邸」的比率超過五成，而安倍「全天待在住所」的比率約4%，依《周刊文春》的統計方式，高市的「周末在宅率」超過安倍十倍。

德國申報1424億軍費創新高 仍未達北約去年訂定目標

北大西洋公約組織峰會7日在土耳其安卡拉登場。據北約最新統計，德國向北約申報的2026年國防支出為1247億歐元（約1424億美元）創新高，但未達去年北約訂定的目標。德國總理梅爾茨表示，將在峰會向北約成員國說明德國近年持續提高國防支出的努力。

俄飛彈、無人機連番攻擊基輔 至少3死13傷

烏克蘭官員表示，俄羅斯連夜向首都基輔發射彈道飛彈，並於今天全天出動噴射動力無人機襲擾市區，造成至少3人死亡。俄方正趁烏克...

委內瑞拉地震3811死 聯合國籲募近3億美元救災

隨著委內瑞拉地震罹難人數增至超過3800人，聯合國今天緊急呼籲各界募集近3億美元（約新台幣95億元），用於委內瑞拉地震救...

川普砲轟北約態度 呂特：爭吵後團結能啟示俄國

北約秘書長呂特（Mark Rutte）於北約峰會中，以柔性化解美國總統川普的火藥味，他今天表示，川普與北約領袖間爭執後團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。