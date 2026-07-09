北約擬升級波羅的海空中警戒任務 強化區域安全

北大西洋公約組織正計畫將在波羅的海地區執行多年的空中警戒任務轉型為防空任務，以提升區域防衛能力。立陶宛與愛沙尼亞官員均表示，此舉將增強北約對空中威脅的應對能力。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）8日在北約於土耳其安卡拉舉行峰會期間表示，將波羅的海空中警戒任務（BalticAir Policing）轉為防空任務，是本次峰會的重要成果之一，並稱此舉將顯著強化立陶宛的防空能力。

波羅的海空中警戒任務自2004年波羅的海3國加入北約後啟動，最初部署於立陶宛，並自2015年起延伸至愛沙尼亞，由盟國輪流派遣戰機進駐，負責巡邏波羅的海空域。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，波羅的海國家持續要求北約強化防空機制。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示，自去年俄羅斯戰機短暫侵入愛沙尼亞領空後，政府即積極推動相關升級，並稱目前已達成目標。

據報導，愛沙尼亞國防部長派夫克（HannoPevkur）表示，相關變化對一般民眾而言不易察覺，主要差異在賦予北約歐洲盟軍最高司令以及飛行員的權限，新的安排將確保更高的靈活性與更快的反應時間。

此外，愛沙尼亞阿馬瑞空軍基地（Ämari Air Base）將由原本支援立陶宛希奧利艾（Šiauliai）基地的輔助角色，升格為北約指定的作戰空軍基地。

LRT報導指出，近年來波羅的海地區多次發生軍用無人機進入領空事件，官員指部分案例與遭俄羅斯電子戰干擾的烏克蘭無人機有關，但也有說法認為，俄方可能刻意將無人機導向立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、波蘭與芬蘭等國，增加區域安全風險。