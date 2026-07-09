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委內瑞拉地震3811死 聯合國籲募近3億美元救災

中央社／ 委內瑞拉8日綜合外電報導
地震襲擊委內瑞拉一周後，西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）入口處堆積的掉落的物件。路透
地震襲擊委內瑞拉一周後，西蒙波利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）入口處堆積的掉落的物件。路透

隨著委內瑞拉地震罹難人數增至超過3800人，聯合國今天緊急呼籲各界募集近3億美元（約新台幣95億元），用於委內瑞拉地震救援行動。

法新社報導，委內瑞拉發生拉丁美洲最嚴重的地震災難之一，造成數千人無家可歸，另有數千人下落不明，災後人道救援需求極為龐大。在遭到重創的拉圭拉州（La Guaira），還有家屬仍在瓦礫堆中挖掘親人遺體。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）在一場災後會議中表示：「捐助者已紛紛挺身而出，我向他們致敬，也向他們表達感謝。」

他說，官員目前呼籲籌募2億9600萬美元，以便在未來6個月內，為130萬名災民提供急需的援助。

卡拉卡斯當局今天也呼籲釋放遭凍結的資產，協助為委內瑞拉的災後復原籌措資金。

外交部長希爾（Yvan Gil）在聯合國會議上表示：「我們呼籲所有目前持有委內瑞拉遭凍結資金的國家，啟動一項釋放這些資金的計畫，讓資金可以用於重建行動。」

「由於遭到非法制裁，屬於委內瑞拉政府的多個帳戶目前在全球各地遭到凍結。」

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，她已請求英國國王查爾斯三世（King CharlesIII）釋放因英國制裁而遭凍結的約30噸委內瑞拉黃金。

她在國家電視台上說：「我決定致函英國國王，請求釋放存放於英格蘭銀行（Bank of England）的黃金。這批黃金屬於我們的人民。我們需要這批黃金來應對地震帶來的後續影響。」

美國政府已解除對委內瑞拉實施的多項經濟制裁，為期4個月，以利災後救援行動。

華府對委內瑞拉實施大規模經濟制裁，尤其是自2019年起加大力道，試圖對美國視為非法的左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府施壓。

自美軍於今年1月推翻馬杜洛後，華府與卡拉卡斯的關係已有所改善。

聯合國估計，委內瑞拉連環雙震造成67億美元的損失，相當於委內瑞拉國內生產毛額（GDP）的6%。

服務卡拉卡斯的國際機場也受損，至今仍未對商業航班開放。

委內瑞拉6月24日發生規模7.2與7.5地震，震後兩週，國際救援團隊大多已結束尋找生還者的行動，但家屬仍持續在瓦礫堆中尋找親人遺體。

委內瑞拉政府今天更新死亡人數增至3811人，並表示有近1萬7000人受傷。由於地震將拉圭拉州許多住宅建築夷為平地，目前有近1萬8000人無家可歸。

地震 聯合國 委內瑞拉

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