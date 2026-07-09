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川普砲轟北約態度 呂特：爭吵後團結能啟示俄國

中央社／ 安卡拉8日綜合外電報導
北約秘書長呂特（Mark Rutte）。歐新社
北約秘書長呂特（Mark Rutte）。歐新社

北約秘書長呂特（Mark Rutte）於北約峰會中，以柔性化解美國總統川普的火藥味，他今天表示，川普與北約領袖間爭執後團結，展示民主力量，這對俄國總統普丁有啟示作用。

川普在北大西洋公約組織（NATO） 安卡拉峰會上嚴厲批評北約盟國，指他們不幫助美國打伊朗，還拒絕美國使用他們的軍事基地與領空。

呂特選擇以「包容且務實」的態度應對川普，他向媒體表示：「盟友們有時會有些分歧、有些爭吵，但隨後又走到一起、重新團結，這正是民主力量所在。」

媒體報導，雖然呂特對川普「恭順」態度，有時會引起歐洲盟友質疑，但此策略確實幫助北約在多次爭吵局面後，維持了32個成員國的整體團結。

呂特今天在接受路透訪問時也表示，儘管外界批評他未能強力回應川普對盟國的批評，但他認為不需要改變自己與川普互動方式。

呂特說：「他們（北約）當初來找我（出任秘書長），就知道我的作風，我就是我。如果有人做得好，我會肯定。如果我有不同意見，我也會表達，但我大概不會公開說，而是盡量維持北約的團結。」

路透社報導，川普在峰會上威脅要斷絕與西班牙貿易關係，又提到在伊朗戰爭方面的分歧，也再度聲稱美國想要擁有格陵蘭（Greenland），但川普隨後又重申對北約的承諾，還表示北約32個會員國領袖之間「充滿了愛」與團結。

呂特被問到這次內部爭執會帶給俄國領袖什麼樣的訊息，是否會削弱北約嚇阻力量時表示：「我會對普丁說：你也應該多公開討論一些事情。」

北約視俄羅斯為最嚴重威脅，自莫斯科2022年入侵烏克蘭以來，已經投入數千億美元來增加國防支出。

呂特表示：「他（普丁）現在看到的是，北約之間有時會有些分歧，偶爾有點爭執，但最後還是能團結一致聚在一起。」

呂特強調，能夠公開辯論、最終凝聚共識，正是民主國家與俄羅斯、中國、伊朗等國家不同的地方。

川普 俄國 北約

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