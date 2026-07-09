澳洲、巴紐「普克普克」防務條約生效 強化軍事同盟

澳洲總理艾班尼斯與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普8日於布里斯本會面，宣布雙方去年簽署的「普克普克」防務條約（Pukpuk Treaty）生效。澳洲政府表示，兩國正式結盟，將在必要時採取行動應對共同的安全挑戰，明確保障主權。

紐西蘭公廣媒體RNZ報導，根據「普克普克」防務條約，澳洲與巴紐兩國將在情報分享、物流和訓練等方面加強防務合作；此外，高達1萬名巴紐公民將可以申請加入澳洲國防軍（ADF）。

雙方去年10月簽署「普克普克」防務條約之前，中國政府及巴紐前國防軍司令辛吉羅克（JerrySingirok ）一度公開表示反對，稱該條約將會損害巴紐主權。

艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬拉普（JamesMarape）昨天前往澳洲年度橄欖球盛事「起源州系列賽」（State of Origin）決賽觀戰；雙方在賽事開始前，討論有關「普克普克」防務條約的執行細節。

澳洲總理辦公室發布新聞稿指出，「普克普克」防務條約是巴紐歷來第一次與外國簽訂的防務聯盟條約，同時也是澳洲超過70年以來首次簽訂類似條約。

新聞稿指出，「普克普克」防務條約是「以共同防衛承諾為基礎，承認當任何一方遭受武裝攻擊時，就是對兩國以及區域安全構成安全威脅」；而且，兩國承諾「將會展開諮詢、合作，並且在必要時採取行動，以便應對共同威脅；同時，亦明確地捍衛彼此的主權」。

新聞稿強調，該條約反映澳、紐兩國「致力共同維護太平洋地區和平與穩定；並且強調我們對鄰近國家主權、獨立和領土完整的相互尊重」；隨著該條約生效，澳洲國防軍和巴紐國防軍將會加強合作，讓兩國更迅速有效地應對共同安全挑戰，同時支持巴紐自主防禦能力。

艾班尼斯表示，該條約生效是澳、巴兩國關係的重要里程碑；他說，「這個聯盟關係，反映了我們對最緊密鄰居、夥伴和朋友之間的深厚信任。」

艾班尼斯強調，「面對目前充滿不確定性的世界局勢，該條約展現了我們對維護地區和平、穩定與繁榮的共同承諾。」