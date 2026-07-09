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中日關係低迷…日媒：岩屋毅接任日貿促會會長後 擬9月率團訪陸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中日關係持續緊張之際，共同社引述多名相關人士透露，日本國際貿易促進協會正在協調組建代表團在9月訪陸。此行原規劃於6月成行，但因該會會長、前眾議院議長河野洋平辭世而延期。美聯社
中日關係持續緊張之際，共同社引述多名相關人士透露，日本國際貿易促進協會正在協調組建代表團在9月訪陸。此行原規劃於6月成行，但因該會會長、前眾議院議長河野洋平辭世而延期。美聯社

中日關係持續低迷之際，日媒8日報導，日本國際貿易促進協會正協調於9月下旬組團訪問中國大陸，預計由即將接任會長的前外相岩屋毅率團，這將是協會原訂6月訪陸行程因前會長河野洋平辭世延期後的新規劃。報導認為，此行能否為近來陷入低潮的日中關係重啟交流，備受外界關注。

日本共同社引述多名相關人士報導，作為對陸貿易與經濟交流窗口的日本國際貿易促進協會，正協調於9月下旬組建代表團訪陸。原訂6月出訪的行程，因時任會長河野洋平6月8日去世而延期，預計將由岩屋毅於近期接任會長。

共同社指出，自去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論以來，日中關係持續惡化，不僅政府間對話停滯，經濟及文化交流也受到影響。報導分析，此次訪華能否成為重啟對話、修復關係的突破口，備受關注。

相關人士表示，待國貿促完成內部程序後，岩屋最快將於本月正式就任會長，目前正協調由他率領代表團於9月20日至23日訪問中國大陸。

另據相關人士透露，河野洋平生前因年事已高，曾向身邊人士表示，希望完成原訂6月訪陸行程後卸任會長。岩屋則曾於2024年12月以外相身分訪問中國大陸，並在北京與大陸外長王毅會談。

日本國際貿易促進協會是日本對中國大陸貿易及經濟交流的重要窗口，每年均組團訪陸並與中國大陸領導層會面。最近一次代表團訪陸是在2025年6月，並與大陸總理李強會談。今年原規劃由河野洋平率領約50人的代表團於6月21日至24日訪陸，但因河野辭世而延期。據悉，該代表團原規劃配合6月22日至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）。

此後，由代理會長、前厚生勞動副大臣橋本岳率少數成員訪陸，並於6月22日與大陸外交部副部長華春瑩會談。日方表達希望日後再以代表團形式訪華的意願，華春瑩對此表示歡迎。

大陸外交部發言人郭嘉昆6月26日對此曾表示，華春瑩6月22日與橋本岳一行會面，對河野洋平去世表示哀悼，並就中日關係及高市早苗「涉台錯誤言論」等闡述一貫立場，希望日本經濟界為推動日本樹立正確歷史觀、改善中日關係作出積極努力。

日媒 日本 中國大陸 中日關係

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