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美列巴西幫派為恐怖組織 巴外交部警告恐引軍事介入

中央社／ 記者唐雅陵聖保羅8日專電

美國巴西近日爆發外交摩擦，焦點在於華府將巴西2大犯罪組織列為恐怖團體後，巴西外交部警告此舉可能引發美軍介入。美方則斥為「荒謬」，強調措施僅針對打擊跨境犯罪，並非準備對巴西動武。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）政府6月宣布，將「首府第一司令部」（PCC）與「紅軍團」（CV）定性為恐怖組織，隨即祭出首波制裁，凍結涉嫌與PCC有關聯的巴西及葡萄牙企業與個人資產。巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）7月初致函國會，警告此舉可能成為美國在巴西採取軍事行動的法律依據。

美國國務院發言人回應，指摘巴西的憂慮「毫無根據」，並強調美方行動是基於自身主權，目的是防止巴西幫派在美國境內擴張。他批評所謂「干預」說法，反而可能替暴力組織開脫。

這場爭議也在巴西國內被解讀為政治操作。人民公報（Gazeta do Povo）報導指出，總統魯拉（LuizInácio Lula da Silva）政府藉由放大「美軍威脅」的論述，試圖激發民族情緒，凝聚支持力量，為今年10月大選造勢。批評者認為，外交部的強硬立場受總統顧問阿摩林（Celso Amorim）影響，背離巴西一向的中立傳統。

與此同時，巴西國防部則採取較務實態度，持續與美方保持軍事合作與情報交流，避免升高緊張。這顯示巴西政府內部在處理美國政策上存在分歧：一邊是外交部的政治化言辭，另一邊是軍方的技術性協調。

分析指出，這場外交爭端凸顯巴西在打擊跨國犯罪與維護主權之間的兩難，也反映出美國對拉美安全議題的強硬立場。雙邊關係未來走向，仍有待觀察。

巴西 葡萄牙 華府 美國

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