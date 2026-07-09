中國海事擴張 美駐英大使向國際海事組織聲明反對

美國駐英國大使史蒂芬斯7日向「國際海事理事會」提交聲明，以巴拿馬為例，指控中國系統性控制關鍵港口並進行政治脅迫。美國媒體分析，此舉也與總統川普在意的格陵蘭有關。

美國駐英國大使史蒂芬斯（Warren Stephens）7日向位於倫敦的聯合國機構「國際海事組織」（International Maritime Organization，IMO），旗下最高管理機構第137屆「國際海事理事會」（International Maritime Council）會議提出聲明。

聲明指出，中國系統性利用海事力量控制關鍵港口設施，並做為政治脅迫工具，證據明確且增加中。中國建造全球過半船隻，主導港口起重機與貨櫃生產，以侵略性策略取得各國港口特許經營權和基礎設施。這並非僅為商業利益，而是擴大戰略影響，符合利益時再以此對付主權國家。

七大工業國集團（G7）外長已清楚陳述，承諾維護港口免於複合式威脅，確保海底設施不受攻擊損害。

聲明特別提及巴拿馬。巴拿馬最高法院近期裁定長江和記實業，擁有巴拿馬運河2個最具戰略意義港口的特許經營違憲。中國對此反應快速，對懸掛巴拿馬國旗的船隻採取直接行動。美國認為此舉意圖破壞巴拿馬主權，擾亂全球供應鏈，降低國際貿易信心。

聲明寫道，國際海事組織旨在促進潔淨海洋的安全、可靠與高效航運環境，也是各國共享航權和自由的平台，並非單一強權試圖支配的論壇。

美國敦促組織所有成員國嚴肅評估外國實體，特別是國有企業，獲准取得或營運重要港口基礎設施的條款。

福斯新聞（Fox News）報導，這份聲明在總統川普（Donald Trump）試圖維護荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通行，並以中國及俄羅斯威脅北冰洋自由航行為由，就格陵蘭問題向丹麥與北大西洋公約組織（NATO）施壓期間提出。

川普在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會期間表示，丹麥沒有出資幫助格陵蘭，格陵蘭是美國重要的一部分，卻被中國與俄羅斯船隻圍繞。為了全球安全，格陵蘭應該由美國而非丹麥控制。

史蒂芬斯向國際海事組織指出，美國不是海洋事務的被動觀察者；川普已把重塑美國海事領袖地位，做為國家優先政策。