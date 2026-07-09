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美國務院批：中國試射飛彈通知太倉促 未循五常慣例

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國國務院官員今天表示，中國7月6日試射彈道飛彈時，僅提前幾小時告知美方，且未提供充分資訊。

路透社報導，中國軍方6日從核潛艦向太平洋試射飛彈，中國官媒對此進行了報導。此舉招致美國、日本、澳洲、紐西蘭及台灣譴責。

美國國務院官員指出：「中國僅在發射前幾個小時才通知美方，且未提供充分資訊，遠未達到其他擁核聯合國五常（P5）共同遵循的標準。」

聯合國五常意指聯合國安理會五大常任理事國，是1968年「禁止核子擴散條約」（NPT）所承認的僅有擁核國家。

這位官員還指出：「在這次試射發生之際，中國正迅速且不透明地增強核武能力，在區域內引發高度關切。」

該名官員透過聲明告訴路透社，在未參與常態性提前通報外交機制的情況下，發射這類具核能力飛彈是「不負責任」的行為。

這位官員說，「我們促請北京就戰略穩定及軍備管制議題進行實質性對話」，美國「仍將堅定履行對盟友與夥伴的防衛承諾」。

對此，中國駐華府大使館未立即回應置評要求。

國務院 美國 聯合國

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