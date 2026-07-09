美進一步鬆綁 敘利亞將被移出支持恐怖主義名單

美國總統川普今天在土耳其告知敘利亞總統夏拉，他已決定把敘利亞移出美國認定為支持恐怖主義國家的名單。除非美國國會阻止，不然這項措施將在45天之後正式生效。

路透社與法新社報導，川普前往土耳其參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，並在場邊與夏拉（Ahmed al-Sharaa）會晤。夏拉2024年12月帶領反抗軍推翻敘利亞時任總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

根據路透社取得的信件內容，川普寫道：「我承諾會移除一切阻礙你重建國家的障礙，很快地，你終將能這麼做。」

川普在寫給夏拉的信中還表示，「已有美國企業準備去投資敘利亞，並協助你打造比以往任何時候都更加偉大與繁榮的國家。」一名美國政府高官表示，這封信在川普與夏拉會晤後被交給夏拉。

川普也表示，他已經正式通知國會。美國國會接下來展開為期45天的審查之後，這項決定才會生效。

而美國政府的新決策也顯示，美方再次對夏拉投下信任票。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的聲明表示，「這是川普總統再次採取具有歷史意義的一步，讓敘利亞人民有機會迎接更美好的未來。」

被美國認定為支持恐怖主義的國家會受到多項限制，包括美國對外援助、國防出口，以及部分金融交易。而敘利亞從1979年起出現在這份名單上，外國投資因此被嚴重阻礙。

去年，在土耳其與沙烏地阿拉伯鼓勵川普與夏拉會面之後，川普開始解除針對敘利亞的大部分制裁。

而川普在上月進一步下令，終止美國制裁敘利亞的計畫，使敘利亞有望結束遭國際金融體系孤立的局面；數家沙烏地阿拉伯企業正計畫投入數十億美元資金，以支持敘利亞復甦；其他波斯灣國家也承諾提供財政援助。

儘管美國的親密盟友以色列對此抱持疑慮，並多次空襲長年與以色列敵對的敘利亞，川普仍選擇支持夏拉。