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俄烏領袖莫斯科見？澤倫斯基：那裡很多烏克蘭無人機

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普8日在土耳其北約峰會場邊，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談。川普表示，美方將討論授權烏克蘭自行生產愛國者防空飛彈系統。（路透）
美國總統川普8日在土耳其北約峰會場邊，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談。川普表示，美方將討論授權烏克蘭自行生產愛國者防空飛彈系統。（路透）

美國總統川普於美東時間8日與烏克蘭總統澤倫斯基見面，川普表示願意授權烏克蘭製造愛國者攔截飛彈。川普也表示，俄羅斯總統普亭希望俄烏領袖能在莫斯科見面，並詢問澤倫斯基的意見，不過澤倫斯基回應說，「這很困難，那邊有很多烏克蘭無人機。」

川普近日出席於土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會，他8日與在峰會場邊與澤倫斯基見面，展開雙邊會談；川普對澤倫斯基表達善意，稱誰能想到兩人去年在白宮橢圓辦公室發生爭執後，現在能發展出這麼好的關係。

川普並表示，兩人的好關係才正要開始，也稱讚烏克蘭很有未來，擁有如此豐饒的土地、如此豐富的資產，以及如此優秀的人民。

川普指出，美國將授權烏克蘭生產愛國者飛彈，並表示，這樣烏克蘭就不能再抱怨美國沒有給他們足夠的支援；川普也說，愛國者飛彈屬於防衛性武器，比攻擊性武器來得好。

被問及美國是否會立即運送額外的愛國者飛彈給烏克蘭，川普表示，有部分愛國者飛彈將立即運到烏克蘭，並認為烏克蘭很快可以開始生產愛國者飛彈。

此外，川普也提到，普亭希望與澤倫斯基見面，並稱普亭希望在莫斯科開會，不過川普表示，澤倫斯基不會同意在莫斯科見面；川普說，兩人未來將會見面，會有很正面的事情發生。

川普也當面詢問澤倫斯基願不願意和普亭在莫斯科見面，澤倫斯基則回答說，這會很困難，因為莫斯科那裡有很多烏克蘭的無人機，意指烏克蘭對俄國的深入打擊已經危及俄國首都。

美國國務卿魯比歐提到說，烏克蘭近幾個月展現出深入打擊俄國境內目標的能力，讓俄國很難抵御自身的領空，這是俄烏戰爭中改變的態勢之一；美國希望這項改變能夠創造和談的空間。

烏克蘭近期深入俄國境內打擊，已對俄國造成不小的壓力。英國金融時報即分析報導指出，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。

烏克蘭 澤倫斯基 莫斯科

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