中國試射飛彈 太平洋島國萬那杜加入譴責行列

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導

中國近日向太平洋試射一枚長程飛彈後，萬那杜今天加入譴責此舉的行列。在太平洋島國當中，萬那杜是中國最親近的夥伴之一。

中共解放軍海軍一艘戰略核潛艦於6日中午12時1分，發射一枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈。監測單位指出，這枚飛彈似乎落在索羅門群島、諾魯吐瓦魯之間的太平洋海域。

法新社報導，萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）辦公室發聲明表示：「我們呼籲包括中國在內的所有國家，立即停止在太平洋的彈道飛彈試射。」

萬那杜批評北京這次試射「缺乏事前磋商與透明度」，並表示，這引發人們質疑中國對於太平洋地區和平、安全與穩定的承諾。

聲明補充道，中國是「重要的發展夥伴」，但所有在該地區活動的夥伴都應「尊重太平洋島國的集體決定」。

台灣友邦吐瓦魯今天也針對中國向太平洋試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈一事，表達「嚴重且重大的關切」，並呼籲各大強權切勿將太平洋當作軍械庫試驗場。

萬那杜 吐瓦魯 諾魯

延伸閱讀

中國試射飛彈 吐瓦魯：勿將太平洋當武器試驗場

共軍太平洋試射飛彈 菲律賓外交部籲克制勿升高緊張

共軍潛射飛彈…美批陸核武擴張 促軍控談判

中國試射飛彈 東加批准「全面禁止核子試爆條約」

相關新聞

說好的團結呢？北約峰會吵一團 川普左踢西班牙右嗆丹麥

美國總統川普八日在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會期間，揚言中斷與西班牙的貿易往來，並重申他仍有意取得格陵蘭，這些發言也打亂峰會原本尋求團結的氣氛。

北約邁入3.0時代...歐洲防禦靠自己 美國只是救火隊

北約峰會在土耳其首都安卡拉進行之際，美國總統川普威脅撤出美軍，同時施壓其他成員貢獻更多，聯盟關係如何建立新模式成為外界對這場峰會的注意焦點。紐約時報分析，歐洲領袖希望川普與美國繼續深度參與北約，但也不得不承認聯盟關係正在發生變化，進入「北約3.0」，今後歐洲常規防禦將大量減少對華府的依賴。

中東戰火凸顯能源安全 美日韓簽備忘錄 推小型核反應爐合作

美日韓七日簽署小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）的三方合作備忘錄，美國國務卿魯比歐表示，這項諒解備忘錄將推進三國在小型反應爐上的合作，並稱小型反應爐是未來能源世代，讓三國更強大。川普政府計畫投入一千萬美元，為印太國家提供核能技術支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。