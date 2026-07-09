中國試射飛彈 太平洋島國萬那杜加入譴責行列

中國近日向太平洋試射一枚長程飛彈後，萬那杜今天加入譴責此舉的行列。在太平洋島國當中，萬那杜是中國最親近的夥伴之一。

中共解放軍海軍一艘戰略核潛艦於6日中午12時1分，發射一枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈。監測單位指出，這枚飛彈似乎落在索羅門群島、諾魯與吐瓦魯之間的太平洋海域。

法新社報導，萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）辦公室發聲明表示：「我們呼籲包括中國在內的所有國家，立即停止在太平洋的彈道飛彈試射。」

萬那杜批評北京這次試射「缺乏事前磋商與透明度」，並表示，這引發人們質疑中國對於太平洋地區和平、安全與穩定的承諾。

聲明補充道，中國是「重要的發展夥伴」，但所有在該地區活動的夥伴都應「尊重太平洋島國的集體決定」。

台灣友邦吐瓦魯今天也針對中國向太平洋試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈一事，表達「嚴重且重大的關切」，並呼籲各大強權切勿將太平洋當作軍械庫試驗場。