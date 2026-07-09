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中東戰火凸顯能源安全 美日韓簽備忘錄 推小型核反應爐合作

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
圖為傳統大型核電廠。路透
圖為傳統大型核電廠。路透

日韓七日簽署小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）的三方合作備忘錄，美國國務卿魯比歐表示，這項諒解備忘錄將推進三國在小型反應爐上的合作，並稱小型反應爐是未來能源世代，讓三國更強大。川普政府計畫投入一千萬美元，為印太國家提供核能技術支持。

北約峰會於土耳其首都安卡拉召開，美國國務院指出，魯比歐與日本外務大臣茂木敏充，以及南韓外交部長趙顯共同簽署合作備忘錄，建立三方在小型反應爐之上的合作框架，加速在其他國家部署，尤其初步的重心將聚焦印太地區。

美國務院指出，這項備忘錄推進三方共同的安全利益，也為夥伴國家維護能源安全需求鋪路。魯比歐指出，包括荷莫茲海峽等地正在發生的事情，都提醒大家能源安全的重要性，指三方備忘錄將促進三國在小型反應爐上的合作，並認為小型反應爐非常安全、高效率，且具成本效益，將是未來的能源世代。

魯比歐也說，他樂見日本和南韓持續透過互訪進行交流，美國也出力來促進日韓關係，因為兩國都是美國非常親密且重要的盟友。

美國務院指，三方備忘錄勾勒出三國合作機會，指三國在民用核能的領域上具有互補優勢；合作的框架旨在推動機組部署模式，以降低專案開發風險、實現規模經濟、催化私營部門投資、簡化許可流程並優化供應鏈。

國務院表示，為了支持這項倡議，美國擬為國務院「負責任使用小型模組化反應爐技術基礎設施」（ＦＩＲＳＴ）計畫項目投入超過一千萬美元；這筆資金將為印太國家部署安全、可靠的核能提供技術支持，同時推進小型模組化反應爐專案的開發活動，也建立一個ＳＭＲ的區域人才培訓中心。

日韓 印太 魯比歐 茂木敏充 南韓 川普

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