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北約邁入3.0時代...歐洲防禦靠自己 美國只是救火隊

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
北約秘書長呂特(左)與美國總統川普8日在土耳其安卡拉峰會場邊會面。路透
北約秘書長呂特(左)與美國總統川普8日在土耳其安卡拉峰會場邊會面。路透

北約峰會在土耳其首都安卡拉進行之際，美國總統川普威脅撤出美軍，同時施壓其他成員貢獻更多，聯盟關係如何建立新模式成為外界對這場峰會的注意焦點。紐約時報分析，歐洲領袖希望川普與美國繼續深度參與北約，但也不得不承認聯盟關係正在發生變化，進入「北約3.0」，今後歐洲常規防禦將大量減少對華府的依賴。

川普政府已表明，正從歐洲撤出軍隊與戰力，以便鞏固美國在中東、印太地區的軍事能力，中國是美國在印太區域的主要競爭對手。歐洲政府則希望「北約3.0」過渡能盡量平順，歐洲有信心填補美國離開後的空白，避免歐洲面臨愈來愈有侵略性、更加軍事化的俄羅斯時處境脆弱。

不過，歐洲官員說，現實狀況是至少在未來幾年裡，歐洲將變得更加強大，北約則將變弱。美國軍隊將會減少，美國高科技軍事能力也將減少，川普是否在所有情況下都力挺北約成為未知數，北約的威懾力恐將因此削弱。

對於二戰以來的北約轉型，波蘭外長兼前任防長席科斯基指出，「北約1.0」是對蘇聯侵略與擴張主義的明確防禦，「北約2.0」致力於在阿富汗、中東地區對抗恐怖主義，「北約3.0」意味著歐洲將承擔更多常規防禦的負擔，美國的盟友角色將更像是「翻山越嶺來救場的騎兵」。

北約 歐洲 土耳其 川普 華府 中東

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