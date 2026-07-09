說好的團結呢？北約峰會吵一團 川普左踢西班牙右嗆丹麥

美國總統川普八日在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會期間，揚言中斷與西班牙的貿易往來，並重申他仍有意取得格陵蘭，這些發言也打亂峰會原本尋求團結的氣氛。

這不是川普第一次對西班牙表達不滿，該國不僅未同意北約將國防支出占ＧＤＰ的比率提高至百分之五的新目標，更拒絕同意美國利用其領空或境內基地來進行對伊朗的戰爭。

川普會晤北約秘書長呂特時表示：「我不滿北約在格陵蘭問題上的作為，也不滿北約不願協助我們應對頭號支持恐怖主義的國家，也就是伊朗。」

川普特別點名西班牙，批評其為「北約中的糟糕夥伴」，還轉頭對美國財政部長貝森特說，「我不想和他們做任何貿易，明白嗎？」

路透報導，西班牙首相辦公室發表聲明，表示將其視為司空見慣的言論。政府消息人士表示，西班牙以「冷靜且正常」的態度應對。

川普介意歐洲各國對美伊戰爭的回應，同時也沒放棄對格陵蘭的興趣，而格陵蘭是北約成員國丹麥的自治領地。他表示，「格陵蘭對我們來說是個大問題」，它「對美國非常重要，對丹麥不重要」，「我們需要它來保護全世界，不只是美國…它對丹麥沒幫助，但對我們有用」。

北約秘書長呂特強調，美國與丹麥將堅守協議，討論美國可能在北極島嶼格陵蘭增加部署的可能性。丹麥總理佛瑞德里克森稍早另重申，希望盟友尊重丹麥主權，並接受格陵蘭不會出售的事實。