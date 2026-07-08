知情人士：川普告訴盟國領袖 盼美國續留北約

一名知情人士告訴路透社，美國總統川普今天在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會閉門會議中，向北約盟國表示，他希望美國繼續留在北約。

這名要求匿名的知情人士透露，川普（DonaldTrump）在會議中還說，美國準備繼續對盟國出售武器，無論這些武器會如何被使用。

根據此人的說法，川普對北約成員國領袖們表示：「我們希望繼續與你們在一起。」

對於川普在會議中的發言，白宮未立即評論。

消息人士表示，會議期間，川普並未重申他對北約盟國西班牙的批評，也沒有再提他宣布終止與伊朗的臨時停火協議。

川普也沒提及格陵蘭（Greenland）議題，這個問題已在北約內部引發摩擦。

川普稍早曾下令，基於國防支出及伊朗戰事等爭端，停止與西班牙的貿易往來。