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巴基斯坦總理稱失聯貨機墜海 當局持續搜救行動

中央社／ 喀拉蚩8日綜合外電報導
巴基斯坦一架波音貨機昨天晚間在南部外海失聯。 歐新社
巴基斯坦一架波音貨機昨天晚間在南部外海失聯。 歐新社

巴基斯坦一架波音貨機昨天晚間在南部外海失聯，總理夏立夫今天表示，貨機已墜入阿拉伯海，機上共有5名機組員。有關當局持續相關搜救行動。

法新社報導，巴基斯坦機場管理局（PakistanAirports Authority）在社群平台X發文表示，這架貨機從阿拉伯聯合大公國沙迦市（Sharjah）起飛，昨天晚間接近目的地喀拉蚩（Karachi）時回報導航系統異常後，雷達便顯示貨機高度「急遽下降」。

總理辦公室今天發表聲明說，總理夏立夫（ShehbazSharif）對民營K2航空 （K2 Airways）貨機墜入阿拉伯海事件，深表悲痛之意。同時也向5名機組員家屬致上慰問之意，並指示民航局、海軍與空軍動用所有可用資源，加強搜救行動。

一名知情人士告訴法新社，海軍艦艇及商船在軍機支援下共同搜尋失聯貨機。

巴基斯坦航空安全紀錄欠佳，過去10年發生多起重大致命空難，包括在南部城市喀拉蚩。歐洲聯盟（EU）曾因安全與執照疑慮，禁止巴基斯坦國營航空公司飛航歐盟領空達4年。不過，歐盟已在2024年解除這項禁令。

巴基斯坦 波音 民航局

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