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日本擬9月組團訪中 盼重啟日中經貿交流

中央社／ 東京8日專電

日本對中經貿窗口「日本國際貿易促進協會」（國貿促）傳出正籌組代表團，預計9月下旬訪問中國。此行原本規劃於6月成行，但因會長、前眾議院議長河野洋平辭世而延期。

共同社報導，多名相關人士今天透露，河野洋平的接任人選，預計將由前外務大臣岩屋毅出任。國貿促將在完成內部程序後，最快於7月內正式推舉岩屋接任會長。

日中關係近來持續低迷，自從去年11月日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」發表答詢後，雙方關係明顯降溫，不僅政府間對話受阻，經濟與文化交流也陷入停滯。

外界關注，這次國貿促代表團若順利訪中，是否能成為日中重啟對話、修補關係的契機。

日本 河野洋平 高市早苗

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