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川普會澤倫斯基 稱將授權烏克蘭生產愛國者飛彈

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普8日在土耳其北約峰會場邊，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談。川普表示，美方將討論授權烏克蘭自行生產愛國者防空飛彈系統。法新社
美國總統川普8日在土耳其北約峰會場邊，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談。川普表示，美方將討論授權烏克蘭自行生產愛國者防空飛彈系統。法新社

美國總統川普8日在土耳其北約峰會場邊，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談。川普表示，美方將討論授權烏克蘭自行生產愛國者防空飛彈系統，並稱烏克蘭「可以很快做出來」。

CNN報導，澤倫斯基此行原本希望爭取更多對烏軍援，但美伊緊張情勢再度升高，使峰會焦點更加複雜。會談前後，澤倫斯基明顯放低姿態，多次感謝川普與美國支持烏克蘭。兩人過去關係並不平順，澤倫斯基此次在安卡拉必須謹慎處理與川普的互動。

烏克蘭官員近來表示，烏軍正面臨愛國者防空飛彈「嚴重短缺」，並呼籲盟友提供更多飛彈，同時要求美方授權烏克蘭開始生產。目前，日本與德國是唯二獲授權在國內生產愛國者飛彈的國家。

愛國者系統是烏克蘭目前唯一能攔截俄羅斯彈道飛彈的防空武器，短缺已造成嚴重後果。俄羅斯上周攻擊基輔，造成30人死亡；4天後，俄軍再度攻擊烏克蘭首都，造成19人喪生。烏克蘭軍方表示，7日夜間至8日凌晨，防空系統未能擊落任何1枚來襲的俄國彈道飛彈。8日，基輔多數時間都處於空襲警報狀態，當局稱有1人死亡、6人受傷。

川普在會談中表示，美國對製造愛國者、戰斧飛彈等武器的企業有很大影響力，將授權烏克蘭生產愛國者飛彈。他說：「我們會給你們製造授權，這很酷。這樣一來，你們就不能抱怨我們沒有提供。」

川普也談到烏克蘭近期攻擊俄羅斯境內目標。他說，戰爭態勢升高，但也可能有助於促成戰爭結束。美國國務卿魯比歐稍早也表示，烏克蘭深入俄境打擊的能力改變戰場態勢，俄羅斯防衛自身領空變得更困難，美方希望這能為談判結束戰爭創造空間。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

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