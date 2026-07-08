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傳美國擬對土耳其出售F-35戰機 恐激怒以色列

中央社／ 耶路撒冷8日綜合外電報導
圖為美軍F-35戰機。 路透
圖為美軍F-35戰機。 路透

知情人士告訴路透社，美國戰爭部長赫格塞斯今天將與以色列總理尼坦雅胡討論可能對土耳其出售F-35戰機一事。此案恐令以色列官員高度不滿。

路透社報導，因議題敏感而要求匿名的消息人士表示，赫格塞斯（Peter Hegseth）預計還會與以色列國防部長卡茲（Israel Katz）會面，討論伊朗相關議題。

以色列總理尼坦雅胡（Netanyahu）昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，他反對向土耳其出售F-35戰機，已明確向美國總統川普（DonaldTrump）表達反對立場，並指出「此舉將破壞中東地區的權力平衡，因為土耳其懷有擴張野心」。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其長期批評以色列在加薩（Gaza）、黎巴嫩及敘利亞的軍事行動，並多次指控以色列企圖破壞由巴基斯坦調解的美國與伊朗停火協議。

正在土耳其出席北約峰會的川普，昨天宣布將解除2019年因土耳其購買俄製防空系統S-400而祭出的制裁，並表態有意出售F-35給這個北約盟友。此舉預計會引起美國國會及以色列的強烈反彈。

土耳其採購S-400後，美土雙邊關係急速惡化，更使美國對土耳其一家大型國防企業祭出制裁，並將土耳其從F-35匿蹤戰機計畫中排除。

川普2025年1月重返白宮後，與土耳其關係明顯回溫，但F-35軍售案仍受到美國法律阻擋。（實習編譯：卓祐安/核稿：徐崇哲）。

以色列 F-35 土耳其 戰機 中東 川普

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