敵對幫派監獄暴動釀27死 斯里蘭卡展開調查

斯里蘭卡昨天對多年來最嚴重的監獄暴動展開調查。目前這場敵對毒品幫派間衝突造成的事件，死亡人數已升至27人。

法新社報導，斯里蘭卡司法部長納納雅克拉（Harshana Nanayakkara）告知國會，刑事調查已與政府委任的調查委員會同步展開。警方表示，這場6日發生的暴動，已造成至少27人死亡。

警方表示，初步調查發現，敵對幫派在首都可倫坡（Colombo）北部的監獄內爆發衝突，隨後制伏獄警，奪取武器並開槍射擊。

醫生表示，包含23名獄警在內，仍有97名傷者在奈哥波（Negombo）醫院接受治療，傷勢包含槍傷、割傷以及嚴重的瘀傷。另有19名囚犯在可倫坡的一家醫院接受治療。

一名警官告訴法新社，7名獄警在試圖平息暴動時殉職。

斯里蘭卡監獄長期嚴重超額收容，再度引發關注。官方數據顯示，全國監獄的收容人數約為設計容量的4倍。