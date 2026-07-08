川普揚言中斷與西班牙貿易往來 重申有意取得格陵蘭

美國總統川普今天在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，揚言中斷與西班牙的貿易往來，並重申他仍有意取得格陵蘭（Greenland）。

法新社報導，川普（Donald Trump）在峰會主要會議登場前，與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面。川普告訴記者：「我對北約非常不滿。」

「我不滿北約在格陵蘭問題上的作為，也不滿北約不願協助我們應對頭號支持恐怖主義的國家，也就是伊朗。」

川普特別點名西班牙，批評其為「北約中的糟糕夥伴」。

他說，「西班牙沒救了，我們不想再跟西班牙有任何貿易往來」，並要求美國財政部長貝森特（ScottBessent）「中止它」。

川普介意歐洲各國對美伊戰爭的回應，與此同時，他也沒放棄對格陵蘭的興趣，而格陵蘭是北約成員國丹麥的自治領地。

川普告訴記者，「格陵蘭對我們來說是個大問題」，它「對美國非常重要，對丹麥不重要」，「我們需要它來保護全世界，不只是美國…它對丹麥沒幫助，但對我們有用」。

北約秘書長呂特強調，美國與丹麥將堅守協議，討論美國可能在北極島嶼格陵蘭增加部署的可能性。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）稍早另重申，丹麥立場依然明確，格陵蘭是「非賣品」。

華府的北約盟友希望運用這次安卡拉峰會，展現他們正在履行增加國防支出的承諾。

川普則表示，為了協助保護歐洲免受俄羅斯威脅，美國在北約的支出「不成比例」，「我們一直受到不公平的對待」。

對於川普因國防支出及伊朗戰事等爭端，揚言全面中斷貿易一事，西班牙政府消息人士今天表示，西班牙以「冷靜且正常」的態度應對。

消息人士說：「我國與美國在社會、文化及經濟領域維持極佳關係，且我們無意改變。」