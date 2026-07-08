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泰眾議院審史上最大政治特赦案 排除冒犯君主罪

中央社／ 曼谷8日專電

泰國眾議院今對俗稱政治特赦法案的「和平社會促進法案」展開最後審議，擬赦免過去20年因政治案件遭定罪、起訴、受審或被控的人士，但不包括冒犯君主罪等案件。學者指，將冒犯君主罪排除在特赦範圍外，仍無法化解政治分歧。

這項備受矚目的法案主要受益對象，包括2000年代以來，參與政治示威的多個陣營，例如紅衫軍組織的「反獨裁民主聯合陣線」（UDD）、黃衫軍「人民民主聯盟」（PAD）及曾於2013至2014年發起反政府示威的團體「人民民主改革委員會」（PDRC）。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天引述法案內容指出，特赦範圍涵蓋過去20年間涉及政治犯罪的案件，但排除刑法第112條冒犯君主罪（lese-majeste）、貪污案件，以及造成他人死亡或重傷的刑事案件。

若法案正式生效，過去20年涉及政治案件者的法律責任將獲撤銷，被定罪者的犯罪紀錄被塗銷，而仍在法院審理中的案件將終止審理。另外，遭羈押者將獲釋，相關指控也將撤銷。

據泰媒統計，符合特赦資格者有逾3000人。眾議院去年10月已三讀通過法案，之後送交參議院審議。參議院近日完成審查並提出部分修正後，將法案送回眾議院作最後表決。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，參議院維持原先排除冒犯君主罪適用特赦的原則，並新增條文，明定未滿18歲者涉及冒犯君主罪案件，同樣不得適用特赦；此修正是因部分被控違反刑法第112條的政治運動人士尚未成年。

執政聯盟首席黨鞭總召柯拉威（KorraweePrissananantakul）表示，執政聯盟已決定接受參議院的修訂，因為這些修訂並未改變眾議院先前批准的法案核心原則或立法意圖。同時指出，執政聯盟各黨派仍將在眾議院投票前，再次就此事進行內部討論，但政府的立場保持不變。

泰國公共電視台報導，泰國素可泰空中大學（Sukhothai Thammathirat Open University）政治學者尤塔蓬（Yutthaporn Issarachai）表示，這項法案是泰國政治史上涵蓋範圍最廣的特赦，適用於2005年至2025年間的政治示威案件。

不過，他指出，將冒犯君主罪排除在特赦範圍外，仍無法真正化解泰國長期以來的政治分歧。

泰國 眾議院

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