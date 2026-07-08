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古巴全國大停電復電腳步慢 哈瓦那民眾上街抗議
古巴昨天發生全國大停電，許多地區仍斷電，首都哈瓦那今天爆發零星抗議，民眾敲打碗盆、按鳴喇叭，高喊「開燈」。聯合國今天討論美國對古巴制裁案，多國代表呼籲停止制裁。
路透社報導，古巴當局表示，截至今晚大部分地區已重新併入全國電網，但由於燃料不足，許多地區的供電仍然中斷，入夜一片漆黑。
美國當局試圖推翻古巴的共產政府，呼籲哈瓦那舉行民主選舉及釋放「政治」犯。華府為迫使哈瓦那參與談判，今年1月切斷對古巴的燃料供應，接著又實施新制裁，促使外國企業撤出古巴，當地觀光旅遊業幾近崩潰。
兩國官員表示，雙方談判已陷入停滯。
聯合國大會今天就美國制裁古巴案展開辯論，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Michael Waltz）指出，古巴政府應為電力短缺問題負責。
然而，大多數國家代表在會中發言呼籲華府結束燃料禁運，並解除已使古巴經濟陷入癱瘓的制裁措施。
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