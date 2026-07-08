古巴全國大停電復電腳步慢 哈瓦那民眾上街抗議

美國總統川普8日在安卡拉舉行的北約峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來，他已下令他的財長貝森特切斷與西班牙的一切貿易往來，並稱西班牙是北約（NATO）中的「糟糕夥伴」。

2026-07-08 17:46