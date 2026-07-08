川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

美國總統川普8日在安卡拉舉行的北約峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來，他已下令他的財長貝森特切斷與西班牙的一切貿易往來，並稱西班牙是北約（NATO）中的「糟糕夥伴」。

這不是川普第一次對西班牙表達不滿，因該國不僅未同意北約將國防支出占GDP的比率提高至5%的新目標，西班牙政府更拒絕同意美國利用其領空或境內基地來進行對伊朗的戰爭。

川普對坐他身旁的北約秘書長呂特說：「西班牙什麼都不同意，你們不該遷就他們。」還轉頭對貝森特說，「我不想和他們做任何貿易，明白嗎？」貝森特回答：「沒問題，總統先生。」

川普繼續碎念：「立刻處理，別跟他們談任何事。他們沒救了，都是壞人」，「他們從我們這裡賺了那麼多錢，我們不能再讓他們賺那麼多。我不想跟他們做任何生意」。

路透報導，西班牙首相辦公室就川普下令斷絕貿易往來一事發表聲明，表示西班牙將其視為司空見慣的言論。

不過西班牙股市8日的表現在歐洲主要股市中敬陪末座，IBEX35指數盤中跌2.7%，英法德股市也下挫，但跌幅沒有西國股市這麼深。