布吉納法索疑遭極端分子攻擊 至少22軍人與民兵喪生

安全消息人士昨日告訴法新社，西非國家布吉納法索北部上週末疑似遭極端分子攻擊，至少造成22名軍人與民兵喪生。

法新社報導，兩名消息人士表示，4日早上，位於德杜古城（Dedougou）附近迪鎮（Di）的一座軍事基地遇襲，約14名軍人與7名民兵遭到殺害；此外，索爾漢（Solhan）也有數人喪生。其中一名消息人士形容造成「龐大人員及物資損失」，但未進一步說明。

布吉納法索自2022年9月起由軍政府掌權，但十多年來持續遭到與蓋達組織（Al-Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State）相關的聖戰分子發動致命攻勢。軍方為反制聖戰分子，招募民眾協助作戰，但也因此付出慘重代價。

一名警方消息人士透露，5日還發生了第3起攻擊，目標是中北部地區卡雅（Kaya）附近塞格內加（Seguenega）的一處軍事據點。