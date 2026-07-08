川普、澤倫斯基會面前夕 俄軍夜襲基輔2死多人受傷

2022年遭日本《讀賣新聞》踢爆涉嫌非法媒合日本重症患者到海外進行器官移植而被捕的菊池仁達，時隔4年於2026年7月7日再度遭到警方逮捕，理由又是涉嫌有價媒合他人到海外進行腎臟移植，違反《臟器移植法》。同一時間和菊池仁達一起被捕的還有另外2名同屬「國際醫療相談室」的安藤貴樹及菊池仁達的長男菊池充。

2026-07-08 13:36