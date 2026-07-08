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日美韓外長會談 對大陸試射彈道飛彈表達關切

中央社／ 台北8日電
中國去年在九三閱兵儀式上展示巨浪-3飛彈。 美聯社
中國去年在九三閱兵儀式上展示巨浪-3飛彈。 美聯社

共同社報導，當地時間7日，日本外相茂木敏充在北大西洋公約組織（NATO）首腦會議舉辦地土耳其，與美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）、韓國外交部長趙顯舉行會談。會談就中國軍方6日試射潛射彈道飛彈（SLBM）表達了共同關切。

日本外務省發布消息稱，會談圍繞憑藉力量或脅迫試圖單方面改變現狀交換意見，再次確認了台灣海峽和平與穩定的重要性。據分析可能是針對中國。

上一次日美韓外長會談是2025年10月在韓國舉行。茂木在此次會談後向媒體強調，「希望進一步拓寬合作範圍」。

三國外長會談前，茂木分別與盧比歐和趙顯舉行了單獨會談。茂木向盧比歐表示反對就荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通航收費，強調了保障自由安全航行的重要性。雙方確認將為應對印太局勢繼續合作。

在與趙顯的會談上，茂木表示將積極開展日韓首腦間互訪的「穿梭外交」，並在政府間繼續保持密切溝通。

彈道飛彈 盧比歐 茂木敏充 韓國 土耳其 日本 荷莫茲海峽

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