澳專家：試射飛彈印證中國威脅屬實 揭北京認知操弄

澳洲羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）助理研究員瓦朗斯告訴中央社，儘管中國駐澳洲大使肖千近日批評澳洲陷入「中國威脅妄想」；但隨著中國6日朝太平洋試射飛彈，不只印證中國確實構成安全威脅，更揭示中國針對澳洲的「認知操弄」手段。

衛報（The Guardian）澳洲版網站7日刊登瓦朗斯（David Vallance）撰文「中國朝南太平洋試射遠程飛彈，對澳洲意味著什麼？」（What does China's long-range missile test in the South Pacific mean forAustralia?）。

文中提到，肖千7月初透過墨爾本「世紀報」（TheAge）及「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）發表投書，批評澳洲媒體炒作「中國威脅妄想」（China-threat paranoia）言論；肖千宣稱「謠言止於智者，事實勝於雄辯」，並且呼籲澳洲正視「事實」。

對此，瓦朗斯在文中指出，中國朝太平洋地區試射「巨浪-3型」潛射洲際彈道飛彈，再加上去年中國海軍繞行澳洲鄰近海域一周；事實一再顯示，中國軍方持續奉行毛澤東主張的「威攝」手段，恰好說明中國確實對澳洲構成安全威脅。

瓦朗斯今天接受中央社電話訪問時指出，對照肖千的言論和中國軍方缺乏透明度的行為，足以揭示北京當局針對澳洲進行的「認知操弄」（gaslighting）。

瓦朗斯說：「我們根據事實來評斷中國；事實上，中國在和平時期進行的軍事擴張，是人類歷史上最大規模之一；中國宣稱這是為了支持世界和平秩序，又叫大家不要反應過度，實在虛偽。」

近年每當中國軍方針對太平洋島國、南海，或者澳洲鄰近海域有所動作，輿論在批評中國軍事威脅的同時，亦有擔心澳洲「激怒」中國的聲音。對此瓦朗斯指出，澳洲和太平洋島國目前並未隨著中國試射飛彈而全面被嚇倒。

瓦朗斯相信，中國這次試射飛彈，並非因為澳洲激怒中國。他提醒，試射飛彈事前需要長時間準備，因此不應視為針對澳洲與斐濟簽訂安全條約的直接反應。

瓦朗斯說：「太平洋地區似乎相當一致地表示，他們不希望看到這種情況（試射飛彈）發生。」他解釋，要是中國進一步釋出對太平洋地區不利的訊息，可能會引起太平洋國家反感。

瓦朗斯強調，針對中國試射飛彈或其他類似軍事舉動，各國應該採取更為一致和審慎的抵制行動。

瓦朗斯又提醒，隨著中國與美國軍事力量互相抗衡，造成局勢日益緊張，印太地區的現狀已經改變；對此，太平洋區域內小型國家應該維護自主權。他說：「不論這些挑釁是來自中國還是其他國家，太平洋區域所有國家都應該明確反對此類挑釁性飛彈試射，並且反對任何形式的挑釁性軍事行為。」