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中國試射飛彈 吐瓦魯：勿將太平洋當武器試驗場

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導

台灣友邦吐瓦魯今天針對中國向太平洋試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈一事，表達「嚴重且重大的關切」，並呼籲各大強權切勿將太平洋當作軍械庫試驗場。

法新社報導，中共解放軍海軍1艘戰略核潛艦於6日中午12時1分，發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈。監測單位指出，這枚飛彈似乎落在索羅門群島、諾魯與吐瓦魯之間的太平洋海域。

吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）表示，對於中國試射具有核武能力的彈道飛彈，吐瓦魯與其他太平洋領袖一同表達「嚴重且重大的關切與失望」。

戴斐立並在聲明中指出，中國這次行動違背太平洋國家希望建立無核區的訴求，並呼籲「各大強權不要將太平洋作為軍械庫試驗場」。

另一方面，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，太平洋島國領袖正考慮發布「措辭極為強烈」的聯合聲明，譴責中國這次的試射行動。

他在澳洲第3大城布里斯本（Brisbane）向媒體表示，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）目前正將聲明草案送交18個成員國徵求支持。他隨後將與巴布亞紐幾內亞、東加王國和薩摩亞領袖舉行會談。

艾班尼斯說，希望太平洋各國能團結一致，向中國傳達強烈訊息。

澳洲與斐濟6日剛簽署協議、締結共同防禦關係，中國當天短短數小時之後就試射飛彈。

斐濟國防部長蒂科杜阿杜阿（Pio Tikoduadua）在接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，他曾警告中國駐斐濟大使館切勿發射飛彈。他說：「飛彈試射並不利於雙方的尊重與信任。」

他補充說，當可用來監測彈道飛彈軌跡的中國研究測量船「遠望5號」（Yuan Wang 5）停靠斐濟港口時，剛好發生試射行動，這是個「奇特的巧合」。

吐瓦魯 彈道飛彈 諾魯 中國

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